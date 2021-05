Festa mamma: Rauti, 'oggi e domani nelle piazze italiane con dieci proposte' (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "In occasione della Festa della mamma Fratelli d'Italia torna a chiedere al Governo che le politiche per le donne e le famiglia siano al centro dell'agenda politica. Finora questo Governo sulla famiglia ha fatto più chiacchiere che fatti, più propaganda che interventi concreti". Lo afferma Isabella Rauti responsabile del dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d'Italia. "Fratelli d'Italia -annuncia- per oggi e domani lancia l'iniziativa nazionale 'Viva la mamma' , presenti nelle piazze italiane, nel pieno rispetto delle misure anticontagio, per rilanciare nel giorno della Festa della mamma, le nostre proposte in un ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) - "In occasione delladellaFratelli d'Italia torna a chiedere al Governo che le politiche per le donne e le famiglia siano al centro dell'agenda politica. Finora questo Governo sulla famiglia ha fatto più chiacchiere che fatti, più propaganda che interventi concreti". Lo afferma Isabellaresponsabile del dipartimento Pari opportunità, famiglia e valori non negoziabili di Fratelli d'Italia. "Fratelli d'Italia -annuncia- perlancia l'iniziativa nazionale 'Viva la' , presenti, nel pieno rispetto delle misure anticontagio, per rilanciare nel giorno delladella, le nostrein un ...

