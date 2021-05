Festa della Mamma, perché si festeggia a maggio e quando nel mondo (Di sabato 8 maggio 2021) La Festa della Mamma è un evento mobile perché non cade ogni anno sempre nello stesso giorno: origini e curiosità Le rose sono il classico regalo per le mamme (Getty Images)La Festa della Mamma è una delle festività cosiddette mobili, cioè non ha mai una data fissa e cambia nel calendario di anno in anno. La ricorrenza è sempre la seconda domenica di maggio e quest’anno cade domani. Non è una festività di origine cristiana in onore della maternità e della figura che la incarna. Ha origini antichissime ed era già celebrata in epoca pagana con i greci e i romani. Un omaggio alle Dee femminili e alla loro fertilità. Per questo motivo si festeggia in piena primavera, ... Leggi su ck12 (Di sabato 8 maggio 2021) Laè un evento mobilenon cade ogni anno sempre nello stesso giorno: origini e curiosità Le rose sono il classico regalo per le mamme (Getty Images)Laè una delle festività cosiddette mobili, cioè non ha mai una data fissa e cambia nel calendario di anno in anno. La ricorrenza è sempre la seconda domenica die quest’anno cade domani. Non è una festività di origine cristiana in onorematernità efigura che la incarna. Ha origini antichissime ed era già celebrata in epoca pagana con i greci e i romani. Un oalle Dee femminili e alla loro fertilità. Per questo motivo siin piena primavera, ...

Advertising

sole24ore : Lavoro e maternità non dovrebbero essere inconciliabili. In occasione della Festa della Mamma, Il Sole 24 Ore organ… - Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - lorepregliasco : Esercizio di immaginazione: che telefonate avrebbe ricevuto #Fedez, testimonial Amazon, se sul palco della festa de… - RoccoPoliti : LA FESTA DELLA MAMMA PER I TESTIMONI DI GEOVA 8/8/2021 - zazoomblog : Festa della Mamma 2021 Frasi di Auguri da inviare e condividere su Whatsapp -