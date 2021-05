Festa della mamma, la data non è mai la stessa: ecco il perché (Di sabato 8 maggio 2021) La Festa della mamma è una ricorrenza celebrata in onore della figura della madre, della maternità e dell’influenza sociale delle madri In Italia il 24 dicembre 1933 fu celebrata la Giornata nazionale della Madre e del Fanciullo, nel quadro della politica della famiglia del governo fascista. Nell’occasione vennero premiate le madri più prolifiche d’Italia. La data era stata scelta in connessione con il Natale. Questa celebrazione, però, non può essere vista come l’inizio della Festa della mamma in Italia, perché fu una celebrazione una tantum e perché gli intendimenti erano in parte diversi. Le origini La ... Leggi su zon (Di sabato 8 maggio 2021) Laè una ricorrenza celebrata in onorefiguramadre,maternità e dell’influenza sociale delle madri In Italia il 24 dicembre 1933 fu celebrata la Giornata nazionaleMadre e del Fanciullo, nel quadropoliticafamiglia del governo fascista. Nell’occasione vennero premiate le madri più prolifiche d’Italia. Laera stata scelta in connessione con il Natale. Questa celebrazione, però, non può essere vista come l’inizioin Italia,fu una celebrazione una tantum egli intendimenti erano in parte diversi. Le origini La ...

