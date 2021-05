Festa della mamma 2021: le frasi per i vostri auguri (Di sabato 8 maggio 2021) Domani, domenica 9 maggio, in Italia si festeggia la Festa della mamma 2021. Un giorno particolare che cade sempre la seconda domenica di maggio. Per l’occasione siete alla ricerca di qualche frase da inviare via WhatsApp? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguito frasi da inviare stasera o domani durante la Festa della mamma 2021 su WhatsApp, ma non solo: Essere mamma non è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti (Oriana Fallaci) Maternità: tutto l’amore inizia e finisce lì Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo) Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha fatto madri. (Proverbio ebraico) Vivi questo giorno come tua madre vorrebbe che tu lo vivessi (Anna ... Leggi su tpi (Di sabato 8 maggio 2021) Domani, domenica 9 maggio, in Italia si festeggia la. Un giorno particolare che cade sempre la seconda domenica di maggio. Per l’occasione siete alla ricerca di qualche frase da inviare via WhatsApp? Questo articolo potrebbe fare al caso vostro. Di seguitoda inviare stasera o domani durante lasu WhatsApp, ma non solo: Esserenon è un mestiere, non è nemmeno un dovere: è solo un diritto tra tanti diritti (Oriana Fallaci) Maternità: tutto l’amore inizia e finisce lì Una buona madre vale cento maestri (Victor Hugo) Dio non poteva essere dappertutto, e quindi ha fatto madri. (Proverbio ebraico) Vivi questo giorno come tua madre vorrebbe che tu lo vivessi (Anna ...

