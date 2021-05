Festa della Mamma 2021: il GOM di Reggio Calabria ha omaggiato con doni e fiori le pazienti del reparto di maternità [FOTO] (Di sabato 8 maggio 2021) Festa della Mamma 2021: la UOC di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria ha omaggiato con doni e fiori le speciali pazienti del reparto di maternità In occasione della “Festa della Mamma” di domani, 9 maggio, la UOC di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, diretta dal dott. Marcello Tripodi, ha omaggiato con doni e fiori le speciali pazienti del reparto di maternità. La Direzione Aziendale del G.O.M. ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021): la UOC di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano dihaconle specialideldiIn occasione” di domani, 9 maggio, la UOC di Ostetricia e Ginecologia del Grande Ospedale Metropolitano di, diretta dal dott. Marcello Tripodi, haconle specialideldi. La Direzione Aziendale del G.O.M. ...

