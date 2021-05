Federico Rossi a Verissimo | il gesto di Paola Di Benedetto commuove tutti

(Di sabato 8 maggio 2021)Prima intervista di coppia per il cantante e la soubrette, felicemente fidanzati da ben tre anni Pubblicato su 8 Maggio 2021è tornato aper presentare il suo ultimo singolo: Pesche. Un ritorno diverso dal solito per il cantante di Modena: non più insieme all’amico e collega Benjamin Mascolo, con il quale ha fondato il duo ormai sciolto Benji & Fede, bensì con la fidanzataDi. Prima intervista di coppia per Fede e, che stanno insieme da tre anni e da circa sette mesi convivono a Milano. A Silvia Toffaninha parlato del suo momento più buio: qualche anno fa è stato colpito da una forma di depressione che l’ha costretto a rifugiarsi ...

Paola Di Benedetto ea Verissimo: le loro parole fra amore e liti Paola Di Benedetto ea Verissimo hanno raccontato la loro vita insieme e anche i loro litigi. La coppia ha svelato di aver ...è stato ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , dove è stato raggiunto anche dalla fidanzata Paola Di Benedetto . I due sono innamoratissimi, anche se non tutto è rosa e fiori. ...Federico Rossi e Paola Di Benedetto hanno raccontato un retroscena a Verissimo con Silvia Toffanin. Non andava molto bene tra loro la sera prima.Federico Rossi è tornato a Verissimo per presentare il suo ultimo singolo: Pesche. Un ritorno diverso dal solito per il cantante di Modena: non più insieme all’amico e collega Benjamin Mascolo, con il ...