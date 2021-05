Fashion mood ready to wear: tre stili da copiare per il prossimo autunno/inverno 2021-2022 (Di sabato 8 maggio 2021) Tanta voglia d’estate è vero, ma anche tanta curiosità verso le collezioni della moda autunno/inverno 2021-2022: ecco gli stili ai quali possiamo ispirarci. Contemporaneamente alle collezioni della primavera/estate 2021, iniziano a farsi avanti le anteprime della moda autunno/inverno 2021-2022, che con la loro originalità, scintillii e stravaganze trendy conquistano la nostra attenzione invitandoci a pensare ad una capsule cucita su di noi, sulla nostra personalità, pronta ad assecondare ogni nostro mood. Vintage, rock, principesse guerrieri, amazzoni, delicate ma con grinta da vendere, così ci immaginano gli stilisti e dalle loro passerelle emerge un solo dictat: lasciare che la ... Leggi su donnaglamour (Di sabato 8 maggio 2021) Tanta voglia d’estate è vero, ma anche tanta curiosità verso le collezioni della moda: ecco gliai quali possiamo ispirarci. Contemporaneamente alle collezioni della primavera/estate, iniziano a farsi avanti le anteprime della moda, che con la loro originalità, scintillii e stravaganze trendy conquistano la nostra attenzione invitandoci a pensare ad una capsule cucita su di noi, sulla nostra personalità, pronta ad assecondare ogni nostro. Vintage, rock, principesse guerrieri, amazzoni, delicate ma con grinta da vendere, così ci immaginano glisti e dalle loro passerelle emerge un solo dictat: lasciare che la ...

Advertising

MillionaireMe17 : RT @mirkojm: Non sarò disco d’oro, ma tu neanche di bronzo amico mio! ?? —————————————————————————————— #ni… - mirkojm : Non sarò disco d’oro, ma tu neanche di bronzo amico mio! ?? ———————————————————————… - Gaetano08046718 : RT @monialagumina: Vi aspetto in La Truccheria Cherie Boutique in Shop di Marsala . #marsala #boutique #shop #Sicilia #sicily #makeup #mood… - monialagumina : Vi aspetto in La Truccheria Cherie Boutique in Shop di Marsala . #marsala #boutique #shop #Sicilia #sicily #makeup… - michelehornet : RT @erotique_shop: Si gioca ma in modo sexy IL RETWEET CI FA TANTO PIACERE #style #look #fashion #italianstyle #photo #shooting #shoot #l… -