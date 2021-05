Famiglia: Sala, 'da Tajani sciocca semplificazione, realtà è molto complessa' (Di sabato 8 maggio 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 8 maggio 2021) su Notizie.it.

Advertising

TV7Benevento : Famiglia: Sala, 'da Tajani sciocca semplificazione, realtà è molto complessa'... - fondguidocarli : 'Devo ringraziare tutte le persone che lavorano con me in azienda e la mia famiglia che hanno sempre accettato la m… - fondguidocarli : 'Legato alle tradizioni e alla famiglia, ha sempre considerato privilegio aver affiancato i leader del mercato. Ott… - franco_sala : RT @AzzurraBarbuto: Tajani: “La famiglia senza figli non esiste. Una donna si realizza pienamente con la maternità”. Per me famiglia è ovun… - marfederzn : RT @dariodivico: Milano, Albertini si ritira dalla corsa a sindaco: «Avrei voluto Sala come vice» -