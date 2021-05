F1, Mick Schumacher: “I cambiamenti che abbiamo fatto ad oggi abbiano funzionato. Dobbiamo vedere quale strategia utilizzare per domani” (Di sabato 8 maggio 2021) Mick Schumacher termina al 18° posto le qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto atto del Mondiale F1 2021. Il tedesco è riuscito al termine della Q1 a precedere la Williams del canadese Nicholas Latifi, una missione non scontata per il Team Haas. Il figlio del sette volte campione del mondo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Deutschland: “Penso che siamo riusciti a fare un giro relativamente buono. Purtroppo ho perso un po’ alla prima curva. Avrei potuto battere anche Kimi Raikkonen. Ma in generale sono molto felice. Penso che i cambiamenti che abbiamo fatto ad oggi abbiano funzionato”. Il campione della FIA F2 ha continuato dicendo: “Ci siamo sentiti abbastanza a nostro agio anche nelle FP3. Anche nelle qualifiche abbiamo ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021)termina al 18° posto le qualifiche del Gran Premio di Spagna, quarto atto del Mondiale F1 2021. Il tedesco è riuscito al termine della Q1 a precedere la Williams del canadese Nicholas Latifi, una missione non scontata per il Team Haas. Il figlio del sette volte campione del mondo ha dichiarato ai microfoni di Sky Sport Deutschland: “Penso che siamo riusciti a fare un giro relativamente buono. Purtroppo ho perso un po’ alla prima curva. Avrei potuto battere anche Kimi Raikkonen. Ma in generale sono molto felice. Penso che ichead”. Il campione della FIA F2 ha continuato dicendo: “Ci siamo sentiti abbastanza a nostro agio anche nelle FP3. Anche nelle qualifiche...

