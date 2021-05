F1 | GP Spagna 2021 | le strategie di gara

Advertising

SkySportF1 : ?? #LH44 FIRMA LA POLE N° 100 ?? Super Leclerc, bene Ocon e Sainz IL LIVE ? - SkySportF1 : ?? MAX VERSTAPPEN VOLA (#FP3 ??) ?? Ferrari in top5, bene le Alfa Romeo I risultati ? - SkySportF1 : Formula 1, GP Spagna le qualifiche in diretta live da Barcellona. Alle 12 le Libere 3 #SkyMotori #F1 #Formula1 - Ansa_ER : Gp Spagna: pole Hamilton, è la n.100 in carriera. Britannico della Mercedes batte un altro record #ANSA - f1_notizie : ?? Risultati delle qualifiche del Gran Premio di Spagna 2021 #SpanishGP #F1 -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna 2021

Lewis Hamilton ha riscritto un altro pezzo di storia del motorsport , conquistando la sua 100esima pole position in carriera nel Gran Premio di. Il sette volte campione del mondo ha battuto in qualifica Max Verstappen , che in sella alla sua Red Bull era considerato il favorito per la prima posizione in griglia. In seconda fila ci ...Profondo rosso: il podcast di Leo Turrini Gp di: orari e dove vederlo in tv Ieri le monoposto sono scese in pista per le prime due sessioni di prove libere : nella prima sessione il più ...Nel 2013 non avremmo mai pensato di arrivare alla pole numero 100. Sono in estasi". Queste le prime parole di Lewis Hamilton dopo le qualifiche del Gp di Spagna di Formula 1. "Questo risultato lo devo ...Nelle qualifiche in Spagna Verstappen si è dovuto accontentare della seconda posizione. Soltanto 36 millesimi a separarlo dalla Pole Position ...