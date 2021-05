F1, gara GP Spagna Barcellona 2021 domani in tv in chiaro? Orario partenza e diretta streaming (Di sabato 8 maggio 2021) Domenica 9 maggio è il giorno della gara al Gran Premio di Spagna, valevole per il quarto appuntamento del Mondiale 2021 di Formula 1. Sul circuito di Montmelò si attende l’esito delle qualifiche odierne per stabilire la la griglia di partenza di domani. Ciò che è sicuro è la leadership di Lewis Hamilton all’interno del Mondiale: il britannico è a quota 69 punti davanti a Max Verstappen su Red Bull (61) e Lando Norris su McLaren (37). Leclerc con la Ferrari è quinto (28 punti) dietro a Bottas (31). Davanti all’altro pilota del Cavallino Carlos Sainz (14) ci sono anche Perez (22) e Ricciardo (16). Vedremo se ci saranno i margini per un terzo incomodo o se sarà il solito duetto tra il pilota Mercedes e il giovane olandese. TV E streaming – La gara è in programma dalle ... Leggi su sportface (Di sabato 8 maggio 2021) Domenica 9 maggio è il giorno dellaal Gran Premio di, valevole per il quarto appuntamento del Mondialedi Formula 1. Sul circuito di Montmelò si attende l’esito delle qualifiche odierne per stabilire la la griglia didi. Ciò che è sicuro è la leadership di Lewis Hamilton all’interno del Mondiale: il britannico è a quota 69 punti davanti a Max Verstappen su Red Bull (61) e Lando Norris su McLaren (37). Leclerc con la Ferrari è quinto (28 punti) dietro a Bottas (31). Davanti all’altro pilota del Cavallino Carlos Sainz (14) ci sono anche Perez (22) e Ricciardo (16). Vedremo se ci saranno i margini per un terzo incomodo o se sarà il solito duetto tra il pilota Mercedes e il giovane olandese. TV E– Laè in programma dalle ...

