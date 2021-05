(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoMentre continua ilda parte dei lavoratori ex Mcm davanti alcommerciale “La” chiuso ormai da 10 giorni, anche le Associazioni “Salute e vita” e “Help Tutela e sostegno dei consumatori” hanno voluto questa mattina tenere una conferenza stampa per una riflessione sul fallimento dell’iniziativa imprenditoriale del gruppo Lettieri. Lorenzo Forte ed il consigliere comunale Giampaolo Lambiase che da sempre ha mostrato forti perplessità definendolo un investimento illegittimo e fallimentare in quanto avveniva in un contesto di piena zona industriale, hanno rivolto critiche anche all’Amministrazione Comunale che, insieme all’ASI, ha favorito l’insediamento di uncommerciale che purtroppo nasceva già morto in quanto collocato all’interno di un contesto ...

Advertising

anteprima24 : ** Ex Mcm e centro “La Fabbrica”: nuovo presidio contro la chiusura ** - tvoggi : DALLE CENERI DELL'EX MCM, LA LUNGA STORIA DEL CENTRO COMMERCIALE 'LA FABBRICA' GUARDA IL VIDEO - tvoggi : DALLE CENERI DELL’EX MCM, LA LUNGA STORIA DEL CENTRO COMMERCIALE “LA FABBRICA” Era soltanto l’ottobre del 2018, qua… -

Ultime Notizie dalla rete : Mcm centro

anteprima24.it

La Fabbrica chiude i battenti, Da tre giorni - come titola il 'Quotidiano del Sud' - ilcommerciale di Lettieri non ospita più negozi: finisce così la storia. Lo spazio trasformato in hub vaccinale: un insediamento portato avanti a colpi di varianti. Sarebbero in corso, ...Fujitsu Climatizzatori lancia un nuova campagna pubblicitaria e lo fa affidandosi all'agenzia Tend per la creatività e aGroup per la pianificazione. Aldel piano di comunicazione la garanzia Roku di Fujitsu , una formula che garantisce l'estensione della garanzia sul prodotto a 6 anni. Eurofred Italy ha ...StampaLa Fabbrica chiude i battenti, Da tre giorni – come titola il “Quotidiano del Sud” – il centro commerciale di Lettieri non ospita più negozi: finisce così la storia Mcm. Lo spazio trasformato in ...Salerno – Le promesse non mantenute e la delusione per una serie di lavori iniziati e poi cambiati, la rabbia per la cassa integrazione a singhiozzo: negli occhi degli ex lavoratori MCM, le Manifattur ...