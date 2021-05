Evaso e catturato | D’Andrea | “Ho agito d’impulso | non era pianificato”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiPerugia – Ha approfittato di un momento di allentamento della sorveglianza, ha scavalcato la recinzione ed è fuggito, poi ha chiesto un passaggio in auto e infine ha avvicinato un tassista per farsi accompagnare a Firenze, ma quest’ultimo si è insospettito, gli ha rifiutato la corsa e ha chiamato la polizia: è racchiusa in questi passaggi l’evasione dal carcere di Perugia, durata 12 ore, di un ergastolano detenuto per omicidio, che è stato infine rintracciato dalla polizia nello stesso capoluogo umbro. “Ho, non era una fuga pianificata“, ha poi spiegato ai poliziotti che lo hanno arrestato in flagranza per evasione. Domenico, 38 anni, sta scontando l’ergastolo per l’omicidio di Salvatore Buglione, dipendente comunale ucciso il 4 settembre del 2006 a Napoli., ...