(Di domenica 9 maggio 2021), i risultati di sabato 8 maggio.nel K1 diDe. IVREA –, i risultati di sabato 8 maggio. Dopo la medaglia nella giornata inaugurale delle finali, l’Italia è riuscita a salire sul podio anche K1 maschile conDe. L’azzurro, già qualificato alle Olimpiadi di Tokyo, si è confermato ai vertici in questa specialità con una medaglia in una gara molto serrata con il grande favorito Vit Prindis. Il ceco ha fatto registrare un crono migliore di 75 centesimi migliore del nostro atleta. Sul gradino più basso del podio lo sloveno Peter Kauzer. De: “E’ stata una gara molto tirata” Soddisfatto ...

Advertising

azzurridigloria : ?????EUROPEI CANOA SLALOM 2021?? Giovanni De Gennaro conquista l'argento nel K1 maschile agli Europei di Canoa Slalom… - Sport24h_it : Europei Canoa Slalom, argento per Giovanni De Gennaro nel K1 - Ansa_Piemonte : Canoa: Europei; Italia sul podio, De Gennaro argento nel K1. Azzurro battuto solo al fotofinish dal ceco Prindis… - giornaleradiofm : Approfondimenti: Canoa: Europei; Italia sul podio, De Gennaro argento nel K1: (ANSA) - ROMA, 08 MAG - Italia sul po… - OA_Sport : Giovanni De Gennaro è argento nel K1 maschile agli Europei di Ivrea, dietro Vit Prindis -

Ultime Notizie dalla rete : Europei Canoa

L'Italia è salita sul podio ai campionatidislalom in corso a Ivrea con Giovanni De Gennaro che ha conquistato infatti la medaglia d'argento nel K1: l'azzurro, battuto di poco dal ceco Vit Prindis, già campione continentale ...Italia sul podio ai campionatidislalom in corso a Ivrea. Giovanni De Gennaro ha conquistato infatti la medaglia d'argento nel K1: l'azzurro, a un passo dal conquistare l'oro, è stato battuto al fotofinish dal ceco ...Europei Canoa Slalom, i risultati di sabato 8 maggio. Argento nel K1 di Giovanni De Gennaro. Le sue dichiarazioni.L’Italia è salita sul podio ai campionati Europei di canoa slalom in corso a Ivrea con Giovanni De Gennaro che ha conquistato infatti la medaglia d’argento nel K1: l’azzurro, battuto di poco dal cec ...