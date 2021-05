Esonero contributivo per i professionisti, c’è la firma di Orlando. Ma l’iter è ancora lungo (Di sabato 8 maggio 2021) Altro passo avanti verso l’attuazione dell’ Esonero contributivo per professionisti e lavoratori autonomi: ieri il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha apposto la propria firma in calce al decreto interministeriale, ora al vaglio del responsabile dell’Economia Daniele Franco. In una nota diffusa dal dicastero di via Veneto, si è ricordato come il Mef avesse rinviato all’attenzione di Orlando il provvedimento con alcune osservazioni, che sono state recepite dal responsabile del Lavoro. L’emanazione del decreto non è però l’ultima tappa, in quanto saranno ora necessari ulteriori passaggi, che richiedono un’interlocuzione con l’Inps, e sicuramente anche con le Casse previdenziali dei professionisti. Passaggi che dovrebbero essere effettuati quanto prima, sia ... Leggi su cityroma (Di sabato 8 maggio 2021) Altro passo avanti verso l’attuazione dell’pere lavoratori autonomi: ieri il ministro del Lavoro Andreaha apposto la propriain calce al decreto interministeriale, ora al vaglio del responsabile dell’Economia Daniele Franco. In una nota diffusa dal dicastero di via Veneto, si è ricordato come il Mef avesse rinviato all’attenzione diil provvedimento con alcune osservazioni, che sono state recepite dal responsabile del Lavoro. L’emanazione del decreto non è però l’ultima tappa, in quanto saranno ora necessari ulteriori passaggi, che richiedono un’interlocuzione con l’Inps, e sicuramente anche con le Casse previdenziali dei. Passaggi che dovrebbero essere effettuati quanto prima, sia ...

Advertising

MinLavoro : #COVID19 @AndreaOrlandosp firma decreto esonero contributivo #lavoratoriautonomi. Uffici del ministero al lavoro c… - zazoomblog : Esonero contributivo per i professionisti c’è la firma di Orlando. Ma l’iter è ancora lungo - #Esonero… - ValeriaMasiello : RT @MinLavoro: #COVID19 @AndreaOrlandosp firma decreto esonero contributivo #lavoratoriautonomi. Uffici del ministero al lavoro con @INPS_… - InfoFiscale : Esonero contributivo autonomi e professionisti: decreto in arrivo in Gazzetta Ufficiale - LinaVadal : RT @MinLavoro: #COVID19 #DecretoRistori Esonero contributivo per le #aziende: arrivano le indicazioni dell'@INPS_it ?? -

Ultime Notizie dalla rete : Esonero contributivo Esonero contributivo autonomi e professionisti: decreto in arrivo in Gazzetta Ufficiale Esonero contributivo autonomi e professionisti , dopo la firma del 7 maggio 2021 del decreto interministeriale da parte del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, manca poco per la pubblicazione del ...

Cecchetti (Lega): "Anno bianco per le partite iva è vittoria della Lega e del buonsenso" 'Grazie ad un emendamento della Lega diventa realtà un'altra nostra promessa, quella dell'anno bianco contributivo per le partite Iva: abbiamo portato a casa l'esonero dei contributi 2021 per le partite Iva che hanno subito un calo di fatturato del 33% rispetto al 2019 a causa delle pandemia. Una ...

Esonero contributivo autonomi e professionisti: decreto in arrivo in Gazzetta Ufficiale Informazione Fiscale Cecchetti: ‘Anno bianco per partite Iva, vince la Lega’ MILANO – – “Grazie ad un emendamento della Lega diventa realtà un’altra nostra promessa, quella dell’anno bianco contributivo per le partite Iva: abbiamo portato a casa l’esonero dei contributi 2021 p ...

Esonero contributi professionisti e autonomi: firmato il decreto Cos'è,chi avrà diritto, le scadenze per lo stop ai contributi previdenziali delle partite IVA. Firmato ieri il decreto interministeriale Possibile rinvio della scadenza del 16?

autonomi e professionisti , dopo la firma del 7 maggio 2021 del decreto interministeriale da parte del Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, manca poco per la pubblicazione del ...'Grazie ad un emendamento della Lega diventa realtà un'altra nostra promessa, quella dell'anno biancoper le partite Iva: abbiamo portato a casa l'dei contributi 2021 per le partite Iva che hanno subito un calo di fatturato del 33% rispetto al 2019 a causa delle pandemia. Una ...MILANO – – “Grazie ad un emendamento della Lega diventa realtà un’altra nostra promessa, quella dell’anno bianco contributivo per le partite Iva: abbiamo portato a casa l’esonero dei contributi 2021 p ...Cos'è,chi avrà diritto, le scadenze per lo stop ai contributi previdenziali delle partite IVA. Firmato ieri il decreto interministeriale Possibile rinvio della scadenza del 16?