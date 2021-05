Esclusivo! Spie cinesi in azione su LinkedIn | anche in Italia

Leggi su formiche

(Di sabato 8 maggio 2021) Nei giorni scorsi, su queste pagine, abbiamo raccontato i casi di Michael Murphy e Declan Power. I due ufficiali irlandesi, rispettivamente ex vicedirettore dell’intelligence militare ed ex soldato che oggi fa il consulente (con clienti come l’Unione europea), hanno rivelato al Times di essere stati contattati suda persone che offrivano denaro in cambio di informazioni e che davano tutta l’impressione di esseredel governo cinese. Rodney Faraon, un ex analista della Cia che ora lavora per la società di consulenza statunitense Martin + Crumpton Group, ha evidenziato al Times che i servizi di intelligencehanno iniziato a utilizzaree altri social media per avviare contatti negli ultimi anni: “È facile individuare il personale militare e dell’intelligence in attività e in pensione su ...