Epic Games ha offerto 200 milioni di dollari per avere in esclusiva PC i first-party PlayStation (Di sabato 8 maggio 2021) L'accesa lotta in tribunale fra Epic Games e Apple continua a svelarci interessanti retroscena fino ad ora rimasti occulti. Non solo segreti e dettagli strettamente legati alle due parti in causa, ma anche collegati ai loro partner commerciali come Sony, Microsoft e Nintendo. Insomma, grazie ai battibecchi fra i creatori di Fortnite e la Mela, stiamo scoprendo più di quanto avremmo mai immaginato e oggi, grazie alla pubblicazione di nuovi documenti legali, abbiamo appreso qualcosa di curioso. Sembra infatti che Epic Games, ai tempi, avesse offerto a Sony la bellezza di 200 milioni di dollari, per poter pubblicare in esclusiva su Epic Games Store, fra i 4 e i 6 titoli first-party ...

