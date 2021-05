Eni: obiettivi crescita in piano prevalentemente organici, si guarda a opportunità in rinnovabili (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Gli obiettivi di crescita nel piano quadriennale sono prevalentemente organici. Con riferimento ai business delle rinnovabili e retail gas, sarà monitorato il mercato per valutare opportunità coerenti con gli obiettivi strategici di crescita”. E’ quanto si legge nelle riposte dell’Eni alle domande degli azionisti in vista dell’Assemblea ordinaria programmata per il 12 maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Glidinelquadriennale sono. Con riferimento ai business dellee retail gas, sarà monitorato il mercato per valutarecoerenti con glistrategici di”. E’ quanto si legge nelle riposte dell’Eni alle domande degli azionisti in vista dell’Assemblea ordinaria programmata per il 12 maggio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

