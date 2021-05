**Eni: con integrazione business rinnovabili e retail gas & power più sinergie** (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Al fine di massimizzare la generazione di valore lungo l’intera catena di energia verde, il business delle rinnovabili di Eni sarà ancor più valorizzato grazie alla prevista integrazione con il retail del Gas & power che rafforzerà le sinergie di gruppo. Questa fusione farà leva sulla già ampia base clienti Eni, in crescita da 11 a 15 milioni, e su un aumento della fornitura di energia da rinnovabili la cui capacità installata crescerà dai 4 Gw previsti nel 2024 ai 15 Gw del 2030”. E’ quanto si legge nelle riposte dell’Eni alle domande degli azionisti in vista dell’Assemblea ordinaria programmata per il 12 maggio sull’impegno del gruppo nelle rinnovabili. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. (Adnkronos) – “Al fine di massimizzare la generazione di valore lungo l’intera catena di energia verde, ildelledi Eni sarà ancor più valorizzato grazie alla previstacon ildel Gasche rafforzerà le sinergie di gruppo. Questa fusione farà leva sulla già ampia base clienti Eni, in crescita da 11 a 15 milioni, e su un aumento della fornitura di energia dala cui capacità installata crescerà dai 4 Gw previsti nel 2024 ai 15 Gw del 2030”. E’ quanto si legge nelle riposte dell’Eni alle domande degli azionisti in vista dell’Assemblea ordinaria programmata per il 12 maggio sull’impegno del gruppo nelle. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

