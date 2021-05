(Di sabato 8 maggio 2021) Diventano un caso i tweet provocatori del rapperche oggi il blog di Nicola Porro presenta come l’anti-. Perché, alias Emiliano Rudolf Giambelli, musicista di Vimercate, “ha deciso di sfidare a viso aperto il”.: ilhail c…. E lo ha fatto dicendo senza mezzi termini che “ilhail c…“. Poi ha ribadito il concetto: “Di sto passo va a finire che se uno str… ti mette le mani addosso devi sperare che sia italiano, etero e atletico, se no sei razzista, omofobo o ‘bullo’”. Decisamente in rotta di collisione con il conformismo ...

RealEmisKilla : Oddiooo mioooo Emis Killa che cosa hai detto oooooooooooooooooo. - blackmatter98 : RT @RealEmisKilla: Oddiooo mioooo Emis Killa che cosa hai detto oooooooooooooooooo. - SecolodItalia1 : Emis Killa non segue il buonismo di Fedez: il politicamente corretto ha rotto il c… - arafenix70 : @francescatotolo Anche Emis Killa ha avuto il coraggio di dire basta al politicamente corretto;attaccato e deriso a più non posso! - Bobbio65M : RT @piergiuseppe36: Emis Killa, l'”anti-Fedez”: “Se ti menano e reagisci, spera sia bianco ed etero o ti considerano razzista e omofobo” ht… -

ha condiviso diversi tweet in cui si è scagliato con i buonisti e contro il ' politically correct ', citando anche il caso Biancaneve di cui si sta parlando molto. Il rapper ha deciso di ...Dopo i primi progetti nei quali collabora frequentemente anche con, nel 2011 autoproduce il suo primo album: ' Penisola che non c'è '. Già dai primi brani si evince la voglia di ...Finalmente un musicista si dissocia dalla retorica politicamente corretta su ddl Zan e “baci non consensuali” a ...Anche Emis Killa ha deciso di dire la sua sul tema caldo del momento, ovvero sull'esistenza o meno del "politically correct". A suon di tweet al vetriolo il rapper non si è trattenuto ed è partito sub ...