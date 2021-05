Elisa Isoardi perché è finita con Salvini? «Spiavo il suo telefono | ecco cosa ho trovato…»

(Di sabato 8 maggio 2021) Il suo fisico statuario è stato apprezzato pure da un giornale inglese, “The Sun”, («Pazzesco! Chi l’avrebbe mai detto», ha commentato lei). Elettra Lamborghini l’ha de“Isohard” per il suo fascino. E i fan hanno gradito il suo bikini mozzafiato all’«Isola dei famosi» 2021. Stiamo parlando di, che si sta godendo una nuova primavera professionale dopo il soggiorno in Honduras. Dopo l’addio alla Rai, Mediaset potrebbe diventare la sua casa: «L’idea di chiedermi di partecipare a “L’isola dei famosi” è nata dopo una bellissima intervista che mi ha fatto Silvia Toffanin a “Verissimo”. A me piace stare in un’azienda che crede nel mio valore. Poi, sarà quel che sarà. La vita si costruisce a blocchi, uno dopo l’altro». Pronta ad innamorarsi di nuovo, dopo la fine del rapporto con il leader della Lega. Ma ...

teresacapitanio : Elisa Isoardi raggiante, cosa c'è dietro il suo sorriso? - Il Tempo - M0rd1cch10 : #verissimo #isola nella puntata di oggi ospite elisa isoardi - LuciaMosca1 : (Anticipazioni per 'Verissimo' di sabato 8 aprile 2021 alle 15.30 su Canale 5: ospiti Giorgia Meloni ed Elisa Isoar… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

Ospite del talk show anche, che racconterà la sua esperienza come naufraga all'Isola dei Famosi In attesa della semifinale, ampio spazio sarà dedicato ad Amici. Ci saranno le due ...Raimondo Todaro, la verità sul rapporto con. Tutto ai microfoni e davanti alle telecamere di Detto Fatto, durante una piacevole chiacchierata con Bianca Guaccero, protagonista di un altro siparietto avvenuto proprio con il suo ...E i fan hanno gradito il suo bikini mozzafiato all’«Isola dei famosi» 2021. Stiamo parlando di Elisa Isoardi, che si sta godendo una nuova primavera professionale dopo il soggiorno in Honduras.Appuntamento fisso per i telespettatori di Canale 5 con il sabato pomeriggio di Verissimo: anche l’8 maggio il programma andrà in onda sotto la guida di Silvia Toffanin. Quali ...