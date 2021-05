Elisa Isoardi dimagrita dopo l’Isola dei Famosi | “Ho la taglia che avevo a 14 anni”

Advertising

ClarabellaBest : RT @MediasetPlay: Elisa Isoardi si racconta a #Verissimo dopo l'esperienza all'@IsolaDeiFamosi ?????? - zazoomblog : Verissimo Elisa Isoardi confessa l’enorme delusione: chi è il colpevole - #Verissimo #Elisa #Isoardi #confessa - nominoistefy : RT @oocisola: Elisa Isoardi si commuove e piange #verissimo - lm_warzone : RT @tempoweb: Elisa Isoardi, il retroscena sull'Isola: cosa succede davvero #verissimo #isoardi #isola #8maggio #iltempoquotidiano https:/… - tempoweb : Elisa Isoardi, il retroscena sull'Isola: cosa succede davvero #verissimo #isoardi #isola #8maggio… -

Ultime Notizie dalla rete : Elisa Isoardi

L'ex conduttrice Rai ha perso parecchi chili dopo la sua avventura nel reality show di Canale ...è stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo , dove si è raccontata in una intervista a tutto campo non ha riguardato solamente il mondo della televisione. La conduttrice televisiva è ...La conduttrice, reduce dall’esperienza all’Isola dei Famosi 2021, è intervenuta come ospite a Verissimo. Elisa Isoardi ha parlato soprattutto della sua vita privata e del rapporto non sempre facile co ...Elisa Isoardi ospite a “Verissimo” torna alla sua esperienza sull'Isola dei Famosi 2021. Elisa Isoardi era data come probabile vincitrice, ma un infortunio l'ha costretta ...