Eleonora Daniele lascia la TV per un nuovo lavoro? Ecco il suo progetto per il futuro (Di sabato 8 maggio 2021) Eleonora Daniele (forse) non passerà tutta la vita in televisione. Ed infatti, recentemente intervistata tra le pagine di Diva e Donna, ha svelato cosa potrebbe fare in futuro lontana dal piccolo schermo. Eleonora Daniele lascia la TV per un nuovo lavoro: Ecco quale Mi sto costruendo il mio futuro da psicoterapeuta. Da grande farò la... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

