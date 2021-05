"Eh ma basta!". Lilli Gruber a un mancamento in diretta: volano parolacce a Otto e mezzo | Video (Di sabato 8 maggio 2021) L'aria a Otto e mezzo è frizzante e a Lilli Gruber per poco non viene un colpo in diretta. Sarò la primavera incalzante, sarà il clima da "liberi tutti" strisciante, zone gialle, coprifuoco allentato (si parla anche del 16 maggio come possibile data) e addirittura abolizione dell'obbligo di mascherina, sta di fatto che in studio a La7 volano anche parole un po' fuori dalle righe. Ci mette del suo anche il Ddl Zan, tema molto "piccante" (dal punto di vista politico, ovviamente). E così Massimo Giannini, direttore della Stampa, prende la parola e spiega, testuale: "In questo vorticoso giramento di p***e". La Gruber alza gli occhi al cielo e cerca subito di interromperlo: "Eh ma basta adesso con tutte queste parolacce". "No appunto dico - ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) L'aria aè frizzante e aper poco non viene un colpo in. Sarò la primavera incalzante, sarà il clima da "liberi tutti" strisciante, zone gialle, coprifuoco allentato (si parla anche del 16 maggio come possibile data) e addirittura abolizione dell'obbligo di mascherina, sta di fatto che in studio a La7anche parole un po' fuori dalle righe. Ci mette del suo anche il Ddl Zan, tema molto "piccante" (dal punto di vista politico, ovviamente). E così Massimo Giannini, direttore della Stampa, prende la parola e spiega, testuale: "In questo vorticoso giramento di p***e". Laalza gli occhi al cielo e cerca subito di interromperlo: "Eh ma basta adesso con tutte queste". "No appunto dico - ...

