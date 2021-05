“Ecco perché Tina si sta trasferendo”. È Giorgio Manetti a ‘cantare’: svelato il mistero della Cipollari (Di sabato 8 maggio 2021) Tina Cipollari è una delle grandi protagoniste di ‘Uomini e Donne’. La vulcanica opinionista è stata a lungo assente in studio e si erano sparse tantissime voci su di lei. Poi è emersa una prima verità, ovvero che la donna aveva deciso di trasferirsi in un’altra città, ovvero Torino. In un primo momento in pochi ci avevano creduto, anche perché è la città della dama Gemma Galgani. Si presumeva che si trattasse di uno scherzo fatto alla piemontese, invece ora stanno emergendo altri retroscena. Ed è stato l’ex fiamma di Gemma, Giorgio Manetti, a spiegare i motivi di questa scelta. Intanto, nella scorsa puntata del dating show di Canale 5 lei ha ‘distrutto’ Riccardo Guarnieri: “Maleducato e cafone! Non sei portato per una relazione. Mille difetti e forse un solo pregio”. Dopo essere ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 8 maggio 2021)è una delle grandi protagoniste di ‘Uomini e Donne’. La vulcanica opinionista è stata a lungo assente in studio e si erano sparse tantissime voci su di lei. Poi è emersa una prima verità, ovvero che la donna aveva deciso di trasferirsi in un’altra città, ovvero Torino. In un primo momento in pochi ci avevano creduto, ancheè la cittàdama Gemma Galgani. Si presumeva che si trattasse di uno scherzo fatto alla piemontese, invece ora stanno emergendo altri retroscena. Ed è stato l’ex fiamma di Gemma,, a spiegare i motivi di questa scelta. Intanto, nella scorsa puntata del dating show di Canale 5 lei ha ‘distrutto’ Riccardo Guarnieri: “Maleducato e cafone! Non sei portato per una relazione. Mille difetti e forse un solo pregio”. Dopo essere ...

Advertising

petergomezblog : Anche Francesca Pascale replica a Tajani: “Per Forza Italia una famiglia senza figli non esiste? Ecco perché non li… - sole24ore : L’economista Stagnaro: «Sospendere i brevetti? Ecco perché è inutile e dannoso» - fattoquotidiano : “Dopo una vita all’estero ho deciso di tornare in Italia: altrove non è sempre meglio. Ecco perché” - irEm_9910 : @ricciaistheway Non ricordo benissimo a che punto sei perché la serie L'ho vista solo in contemporanea con la messa… - drinksco_it : Lo Spritz è sinonimo di bel tempo e momenti felici. ???? Ecco perché abbiamo pensato a 6 diverse ricette di Spritz… -

Ultime Notizie dalla rete : Ecco perché 150° anniversario della nascita di Grazia Deledda, il PD: 'quali celebrazioni ha organizzato la Regione?' Ecco perché " conclude Deriu " nell'anno del 150° anniversario della sua nascita è quanto mai opportuno omaggiarla e far conoscere i suoi capolavori alle giovani generazioni. Un avvenimento del ...

Draghi al vertice Ue: "Accelerare con le vaccinazioni e aumentare la produzione" ... sono luoghi cui bisogna guardare con molta attenzione, perché sono ovviamente luoghi dove i ... Leggi anche Covid, la pandemia non è uguale per tutti: ecco come 29 Paesi hanno gestito l'emergenza

Stadio Roma, Raggi al processo: 'Ecco perché coinvolsi Lanzalone' Tiscali.it " conclude Deriu " nell'anno del 150° anniversario della sua nascita è quanto mai opportuno omaggiarla e far conoscere i suoi capolavori alle giovani generazioni. Un avvenimento del ...... sono luoghi cui bisogna guardare con molta attenzione,sono ovviamente luoghi dove i ... Leggi anche Covid, la pandemia non è uguale per tutti:come 29 Paesi hanno gestito l'emergenza