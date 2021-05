Ecco il pavone che ha interrotto Draghi: “Ci accompagna da stamattina, sentiamo se dice qualcosa” (Di sabato 8 maggio 2021) “Questo pavone ci accompagna da stamattina, sentiamo se il pavone dice qualcosa”. Mario Draghi era al vertice di Oporto, e questa era la conferenza al termine dell’incontro. Era lì a rispondere alle domande dei cronisti, ma è stato più volte interrotto. Dai giornalisti? No. Da altri politici? No. Da un telefono che squillava? No, neanche questo. A interromperlo – fa sorridere – è stato un pavone. Avete letto bene, un pavone che era fuori dal palazzo in cui si stava svolgendo la conferenza, affacciato alla finestra, che era aperta. Ecco il video in cui si vede il premier Mario Draghi che si interrompe mentre parla e fa col volto una smorfia che eloquente, e ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) “Questocidase il”. Marioera al vertice di Oporto, e questa era la conferenza al termine dell’incontro. Era lì a rispondere alle domande dei cronisti, ma è stato più volte. Dai giornalisti? No. Da altri politici? No. Da un telefono che squillava? No, neanche questo. A interromperlo – fa sorridere – è stato un. Avete letto bene, unche era fuori dal palazzo in cui si stava svolgendo la conferenza, affacciato alla finestra, che era aperta.il video in cui si vede il premier Marioche si interrompe mentre parla e fa col volto una smorfia che eloquente, e ...

