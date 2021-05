È un paese libero, ma è libero anche dai virologi in tv? (Di sabato 8 maggio 2021) I virologi hanno sostituito i maghi in televisione. Sono sovraesposti, ubiqui, narcisi. Ci terrorizzano, ci rassicurano, ci confondono, ci dicono che va tutto bene poi che va tutto male, che bisogna riaprire, che bisogna chiudere. Applausi. Il criterio d'impatto scientifico H-index è stato sostituito dal tempo di permanenza in video. A loro confronto anche Barbara Palombelli pare una riservata Elena Ferrante. Dimmi che programma guardi e ti dirò che virologo sei: Ilaria Capua è da Floris, Roberto Burioni sceglie Fazio, Matteo Bassetti predilige Rete Quattro ma non disdegna incursioni altrove. Massimo Galli lo trovi persino a Tele Capri, per poi lamentarsi: “Non posso passare tutto questo tempo al telefono e in tv”. E lo dice a Myrta Merlino, durante un collegamento a l’Aria che Tira. Un po’ come se Chiara Ferragni dicesse che perde un sacco di tempo su ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 8 maggio 2021) Ihanno sostituito i maghi in televisione. Sono sovraesposti, ubiqui, narcisi. Ci terrorizzano, ci rassicurano, ci confondono, ci dicono che va tutto bene poi che va tutto male, che bisogna riaprire, che bisogna chiudere. Applausi. Il criterio d'impatto scientifico H-index è stato sostituito dal tempo di permanenza in video. A loro confrontoBarbara Palombelli pare una riservata Elena Ferrante. Dimmi che programma guardi e ti dirò che virologo sei: Ilaria Capua è da Floris, Roberto Burioni sceglie Fazio, Matteo Bassetti predilige Rete Quattro ma non disdegna incursioni altrove. Massimo Galli lo trovi persino a Tele Capri, per poi lamentarsi: “Non posso passare tutto questo tempo al telefono e in tv”. E lo dice a Myrta Merlino, durante un collegamento a l’Aria che Tira. Un po’ come se Chiara Ferragni dicesse che perde un sacco di tempo su ...

