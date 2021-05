“E tu che ci fai qui?”, frecciata (ironica) a Lukaku durante il ‘pasillo’ (Di sabato 8 maggio 2021) Un simpatico aneddoto è stato raccontato nel post partita di Inter-Sampdoria. Una simpatica frecciatina diretta a Lukaku. Una sconfitta decisamente pesante, quella subita oggi dalla Sampdoria per mano dei neo campioni d’Italia. Un successo largo, un 5-1 che ovviamente ha certificato ancora una volta quanto questa squadra sia riuscita a costruire un processo evolutivo straordinario, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di sabato 8 maggio 2021) Un simpatico aneddoto è stato raccontato nel post partita di Inter-Sampdoria. Una simpatica frecciatina diretta a. Una sconfitta decisamente pesante, quella subita oggi dalla Sampdoria per mano dei neo campioni d’Italia. Un successo largo, un 5-1 che ovviamente ha certificato ancora una volta quanto questa squadra sia riuscita a costruire un processo evolutivo straordinario, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Advertising

AmorosoOF : 'Sta passando quello che ti piace, fai la vaga'. AH NO. #Radioitalialive - VittorioSgarbi : Se decidi di partecipare al concerto del Primo Maggio parli di lavoro, non fai un comizio per attaccare i tuoi avve… - LegaSalvini : Massimo #Giletti: '#Fedez? Quanta debolezza culturale nel non capire che basta mezza frase di personaggi così abili… - Kate21241 : RT @louxsunset: se fai RT c’è più possibilità che possano amarsi alla luce del sole I vote #Louies for #BestFanArmy at the #iHeartAwards… - VincenzoLucia2 : @_CuorediVento Sera a te cara,che fai di bello ????? -