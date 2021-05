Dragon Ball Super - Broly 2: imminente l’annuncio del secondo film? (Di sabato 8 maggio 2021) Dragon Ball Super - Broly 2, atteso sequel del film, potrebbe essere annunciato il 9 maggio, in occasione del Goku Day: la rivelazione arriva da un tweet postato per errore. Dragon Ball Super - Broly 2 potrebbe essere annunciato il 9 maggio, in occasione del Goku Day (data scelta perché in giapponese i numeri 5 e 9 si pronunciano rispettivamente go e ku). Lo ha svelato un utente di Twitter, postando uno screenshot di un comunicato della Toei Animation che è accidentalmente andato online con qualche giorno di anticipo (il link a cui rimandava è ora morto). Domani dovrebbe quindi esserci l'ufficialità di un nuovo film di Dragon Ball Super, in arrivo nel 2022, quattro anni ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021)2, atteso sequel del, potrebbe essere annunciato il 9 maggio, in occasione del Goku Day: la rivelazione arriva da un tweet postato per errore.2 potrebbe essere annunciato il 9 maggio, in occasione del Goku Day (data scelta perché in giapponese i numeri 5 e 9 si pronunciano rispettivamente go e ku). Lo ha svelato un utente di Twitter, postando uno screenshot di un comunicato della Toei Animation che è accidentalmente andato online con qualche giorno di anticipo (il link a cui rimandava è ora morto). Domani dovrebbe quindi esserci l'ufficialità di un nuovodi, in arrivo nel 2022, quattro anni ...

