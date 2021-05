Draghi divertito per il verso del pavone | «Ora risponde anche alle domande…» video

(Di sabato 8 maggio 2021) Momenti divertenti nella conferenza stampa del premier Marioa conclusione del vertice europeo di Oporto. Simpatico siparietto durante la conferenza stampa del premier, a margine del Consiglio informale europeo e del vertice Ue-India. Nei giardini della splendida cornice di Palacio de Cristal si aggirano liberamente pavoni di grossa taglia, con diverse escursioni durante le riprese televisive dei giornalisti arrivati da tutta Europa per i lavori del Social Summit.e il siparietto colAppenaprende posto per la conferenza stampa, subito arriva ildi un. Il premier sorride e inizia la sua introduzione, accompagnato più volte del canto dello splendido uccello dalla coda regale. «Questoci accompagna da stamane», dice ...

"Ora risponde anche alle domande", afferma ancora,alla seconda interruzione e prima che possa replicare a una domanda della stampa. Poi il saluto finale, conche all'annuncio della ...'Questo pavone ci accompagna da stamane', ha dettoda queste impreviste incursioni. mgg (Fonte video: Presidenza del Consiglio) SponsorHa 'cantato' per tutta la giornata, interrompendo il premier Mario Draghi per ben tre volte in conferenza stampa. E, alla fine, il pavone è diventato protagonista di un divertente siparietto nel corso ...Dopo un'altalena di tre giorni, coro di no: la condivisione dei brevetti non è la soluzione. Muro di Merlel, mediazione di Draghi. Allerta sul green pass: tempi stretti per l'accordo ...