Domenica mattina al cinema. 5 film in programma domenica 9 maggio al Visionario

Dopo 6 mesi di chiusura, la voglia di cinema è tanta e il Visionario ha deciso di recuperare il tempo perduto aprendo le sue sale anche la domenica mattina! Domani 9 maggio sono ben 5 i film in programma dalle ore 11 circa, a partire dal nuovissimo Rifkin's Festival, nuova frizzante commedia che segna il ritorno in sala di Woody Allen, Due, esordio sorprendente di Filippo Meneghetti, e Est – Dittatura Last Minute, originale road-movie ambientato nel 1989 alla vigilia della caduta del muro. In programmazione mattutina anche il pluripremiato Nomadland, fresco vincitore di 3 premi Oscar (migliore attrice protagonista, miglior film e miglior regia a Chloé Zhao), e In the Mood for Love, il capolavoro firmato da Wong ...

Ultime Notizie dalla rete : Domenica mattina Vaccini, Mostra d'Oltremare e Capodichino chiusi fino a mercoledì: 'Mancano le dosi' Del vaccino americano è rimasto il quantitativo necessario per qualche vaccinazione nella giornata di domenica e per i richiami. La prossima consegna è prevista mercoledì mattina quando dovrebbero ...

CdS Rieti - Viterbo: com'è andato il day1 Domani mattina, domenica, si replica con altre gare a completamento. Nella giornata anche un appuntamento extra col salto in alto e con Erika Furlani che si è fermata a 1,85 e tre errori a 1,90. ...

Domenica mattina animata in centro: ci saranno le bancarelle del mercato ForlìToday A2 - Unieuro vs Udine, il prepartita di coach Dell'Agnello Comincia il ritorno del “Girone Bianco” e l’Unieuro domani aspetta la APU Udine (ore 20:45, diretta sui canali MediaSport e LNP Pass). Questa mattina coach Sandro ...

COSMI NE CONVOCA 25 PER LA ROMA 08/05/2021 18:56: COSMI NE CONVOCA 25 PER LA ROMA: COSMI NE CONVOCA 25 PER LA ROMA Seduta di rifinitura del sabato mattina per la squadra rossoblù, in preparazio- ne della sfida ...

