Domenica Live: le anticipazioni della puntata del 9 maggio (Di sabato 8 maggio 2021) Domenica pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuova puntata di Domenica Live condotta da Barbara D’Urso Domenica 9 maggio torna su Canale 5 una nuova puntata di Domenica Live, condotta da Barbara D’Urso. Non è stata una settimana facile per il programma visto che si è vociferato da più parti che per la prossima stagione, Domenica Live sarà cancellato dai palinsesti Mediaset. A dare la notizia è stato Dagospia, ma non è giunta nessuna ufficialità di conferma o smentita di quanto fatto emergere. Intato, Domenica Live non si arresta ed è pronto per un nuovo appuntamento ricco di ospiti e di servizi esclusivi, come ha sottolineato la conduttrice. Alla fine ... Leggi su 361magazine (Di sabato 8 maggio 2021)pomeriggio su Canale 5 andrà in onda una nuovadicondotta da Barbara D’Ursotorna su Canale 5 una nuovadi, condotta da Barbara D’Urso. Non è stata una settimana facile per il programma visto che si è vociferato da più parti che per la prossima stagione,sarà cancellato dai palinsesti Mediaset. A dare la notizia è stato Dagospia, ma non è giunta nessuna ufficialità di conferma o smentita di quanto fatto emergere. Intato,non si arresta ed è pronto per un nuovo appuntamento ricco di ospiti e di servizi esclusivi, come ha sottolineato la conduttrice. Alla fine ...

