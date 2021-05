Domenica Live e Domenica In | cosa vedremo il 9 maggio | le anticipazioni

Advertising

marcomasini64 : Mancano ufficialmente solo due giorni al live streaming di domenica 9 maggio al Teatro della Pergola di Firenze! Io… - liberipensieri_ : RT @marcomasini64: Mancano ufficialmente solo due giorni al live streaming di domenica 9 maggio al Teatro della Pergola di Firenze! Io e la… - cittoz : RT @CSOA_COX18: DOMENICA 09 MAGGIO 2021 ORE 17,30 Aperitivo powered by Cooks18 & friends Live Maurizio Abate + DJ set Lester Mann ingresso… - Stefano82505685 : RT @OrchestraRai: BEETHOVEN E ZEMLINSKY PER IL QUARTETTO ANTONELLIANO E ULA ULIJONA AI CONCERTI DEL QUIRINALE Domenica 9 maggio dalle 11.5… - lagana_riccardo : RT @OrchestraRai: BEETHOVEN E ZEMLINSKY PER IL QUARTETTO ANTONELLIANO E ULA ULIJONA AI CONCERTI DEL QUIRINALE Domenica 9 maggio dalle 11.5… -

Ultime Notizie dalla rete : Domenica Live

L'intervista Sorriso cordiale e tanta voglia di ripartire: "c'è un concerto diverso da come lo avrei voluto fare ma questo è il momento, abbiamo deciso di farlo in streaming, insieme ai miei musicisti anche per ritrovare quella sintonia che si è persa ...Sappiamo tutti chesarà una partita importante, massimo rispetto per il Rotonda ma abbiamo anche la consapevolezza di dover andare lì a vincere'.Domenica 9 maggio andranno in onda Domenica Live su Canale 5 e Domenica In su Raiuno. Tanti ospiti, interviste ed ...Abbiamo incontrato il cantautore toscano che sta preparando per domenica, insieme alla sua band, una performance speciale. Masini si esibirà in diretta dal Teatro della Pergola di Firenze, concerto a ...