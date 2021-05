Domani l’assemblea costituente Movimento Mezzogiorno Federato – Segui la diretta dalle 9 30 su Adnkronos

Leggi su ildenaro

(Di sabato 8 maggio 2021) Roma, 8 mag. () – Si terràdelche ha come suo obiettivo principale federare i poteri, non le istituzioni, delle regioni del, secondo i dettami dell’art.117 della Costituzione che attribuisce alle suddette Regioni poteri diretti, per esempio su infrastrutture e turismo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.