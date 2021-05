Dolci e divertenti immagini di auguri di buona Festa della Mamma 2021 | frasi per il 9 maggio

Leggi su optimagazine

(Di sabato 8 maggio 2021) Non c’è dubbio che verrà posta la massima attenzione nella selezione delle migliorididi, magarie premurosi o anchee scherzosi. La ricorrenzache quest’anno capiterà domenica 9non potrà passare di certo inosservata per figli grandi e piccoli che siano. Come al solito, i principali canali di(oltre che dal vivo) saranno le app di messaggistica come WhatsApp e i social come Facebook. La festività ha origini datate nel nostro paese e la scelta di onorare la ricorrenza nella seconda domenica dici accomuna con un gran numero di paesi europei ma anche del mondo come gli Stati ...