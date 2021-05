Doctor Who: John Barrowman accusato di essersi denudato sul set, la BBC indaga (Di sabato 8 maggio 2021) John Barrowman, star di Doctor Who, è stato accusato di essersi denudato sul set dello show e la BBC ha cominciato a indagare sui suoi atteggiamenti inappropriati. Alcuni componenti del cast di Doctor Who si sono fatti avanti accusando John Borrowman di essersi spogliato nudo sul set e, ovviamente, la rete BBC si sta muovendo subito per accertarsi dei fatti e procedere in merito. Secondo The Guardian, John Barrowman, interprete del capitano Jack Harkness in Doctor Who e nello spin-off Torchwood, avrebbe assunto atteggiamenti sessualmente inappropriati sul set dello show, mostrandosi spesso nudo agli occhi dei suoi colleghi per scherzare. Un collega anonimo dell'attore ... Leggi su movieplayer (Di sabato 8 maggio 2021), star diWho, è statodisul set dello show e la BBC ha cominciato are sui suoi atteggiamenti inappropriati. Alcuni componenti del cast diWho si sono fatti avanti accusandoBorrowman dispogliato nudo sul set e, ovviamente, la rete BBC si sta muovendo subito per accertarsi dei fatti e procedere in merito. Secondo The Guardian,, interprete del capitano Jack Harkness inWho e nello spin-off Torchwood, avrebbe assunto atteggiamenti sessualmente inappropriati sul set dello show, mostrandosi spesso nudo agli occhi dei suoi colleghi per scherzare. Un collega anonimo dell'attore ...

whoviansoul : tornata la bio storica, tornata l’icon, pinned di doctor who, aggiornata la cardd - direi che per oggi fatto anche troppo - cinemaniaco_fb : ?????????????? Doctor Who: John Barrowman accusato di essersi denudato sul set, la BBC indaga - alltheCoolThin2 : La biscottiera del Doctor Who a forma di Tardis - ninasil_ : Doctor Who è proprio la serie che vorrei completa in cofanetti dvd. Non c’è proprio storia. - RomanVakarian : @adelsten_ Tipo in Doctor Who il termine 'series' viene usato per indicare le stagioni del revival (2004-2021) e 's… -