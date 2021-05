Disposta una perizia sull'orditoio che ha ucciso Luana D'Orazio (Di sabato 8 maggio 2021) L'ipotesi degli investigatori, che lavorano insieme ai tecnici della Asl, è che Luana D'Orazio sia stata stritolata dall'orditoio perché sarebbe stata rimossa la saracinesca ... Leggi su today (Di sabato 8 maggio 2021) L'ipotesi degli investigatori, che lavorano insieme ai tecnici della Asl, è cheD'sia stata stritolata dall'perché sarebbe stata rimossa la saracinesca ...

Advertising

DSantanche : Gli spari ai #pescherecci italiani, i tentativi pirateschi di abbordarli, sono sintomo del gravissimo pericolo in c… - GaeDeRoberto : #Storaro dice una falsità perché Astrazeneca non ha condiviso alcun Brevetto, ma si è solo detta disposta a concede… - GaeDeRoberto : @sole24ore Storaro dice sostanzialmente una falsità perché Astrazeneca non ha condiviso alcun Brevetto, ma si è sol… - nuccia20 : RT @sumaistu47: E se a montare l'ultima bufala ridicola contro @matteorenzi ci fosse anche lo zampino di #dalema, ex presidente Copasir e l… - Today_it : Disposta una perizia sull'orditoio che ha ucciso Luana D'Orazio -