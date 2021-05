DIRETTA Giro d’Italia 2021, prima tappa LIVE: pronta la sfida tra Ganna e Cavagna (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14.04 Ben cinquantotto corridori faranno il proprio debutto al Giro. 14.03 Prende il via Victor Campenaerts, tra i possibili outsider per il successo odierno. 14.02 Partito anche il giovane David Dekker della Jumbo-Visma. 14.01 C’è tantissimo pubblico sulle strade del capoluogo piemontese. 14.00 INIZIA IL Giro d’Italia NUMERO 104! 13.58 Tagliani sta per salire sulla passerella di partenza. 13.55 Dylan Groenewegen e Remco Evenepoel sono al debutto stagionale. 13.53 Evenepoel poco prima del via: “Mi basta essere in sella e poter gareggiare”. 13.51 10? al via di questa attesissima prima tappa. 13.48 Le parole di Filippo Ganna ai microfoni Rai al ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14.04 Ben cinquantotto corridori faranno il proprio debutto al. 14.03 Prende il via Victor Campenaerts, tra i possibili outsider per il successo odierno. 14.02 Partito anche il giovane David Dekker della Jumbo-Visma. 14.01 C’è tantissimo pubblico sulle strade del capoluogo piemontese. 14.00 INIZIA ILNUMERO 104! 13.58 Tagliani sta per salire sulla passerella di partenza. 13.55 Dylan Groenewegen e Remco Evenepoel sono al debutto stagionale. 13.53 Evenepoel pocodel via: “Mi basta essere in sella e poter gareggiare”. 13.51 10? al via di questa attesissima. 13.48 Le parole di Filippoai microfoni Rai al ...

Advertising

Raiofficialnews : ?????Per la prima volta il @giroditalia, dalla prima all’ultima pedalata, sulle reti #Rai. Fino al 30 maggio, le int… - sportli26181512 : Giro d'Italia, la 1^ tappa in diretta LIVE: la cronometro di Torino: Al via da Torino il Giro d'Italia 2021 con il… - infoitsport : DIRETTA Giro d'Italia 2021, prima tappa LIVE: Ganna sfida Cavagna ed Evenepoel a cronometro - aleandreotti : RT @RaiDue: Il #Giro celebra i 160 dell’Unità d’Italia con la cronometro di Torino: prima tappa dell’edizione n.104 della corsa rosa ???????… - brontolodesign : RT @RaiPlay: ???? Ci siamo! L'edizione n°104 è ai nastri di partenza. Non perdere la diretta del #Giro: ?? ?? Live streaming su RaiPlay ? ht… -