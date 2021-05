DIRETTA Giro d’Italia 2021, prima tappa LIVE: davanti all’arrivo Victor Campenaerts (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14.11 Victor Campenaerts al comando: il belga della Qhubeka-Assos chiude con lo stesso tempo di Dekker, ma balza al comando con qualche centesimo di margine. 14.10 Devastante la cronometro di David Dekker: il giovane olandese è andato a prendere Filippo Tagliani chiudendo la cronometro con il tempo di 9’19”. 14.09 Gorka Izagirre davanti a Campenaerts all’intermedio. 14.08 All’intermedio Giovanni Aleotti è a 8” da David Dekker. 14.07 Attenzione: Campenaerts non è al comando all’intermedio, c’è David Dekker con 4’05”. 14.06 Parte Bauke Mollema, che dovrebbe essere il capitano per la classifica della Trek-Segafredo. 14.05 4’21” il primo intermedio di Tagliani, ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA CRONOMETRO 14.11al comando: il belga della Qhubeka-Assos chiude con lo stesso tempo di Dekker, ma balza al comando con qualche centesimo di margine. 14.10 Devastante la cronometro di David Dekker: il giovane olandese è andato a prendere Filippo Tagliani chiudendo la cronometro con il tempo di 9’19”. 14.09 Gorka Izagirreall’intermedio. 14.08 All’intermedio Giovanni Aleotti è a 8” da David Dekker. 14.07 Attenzione:non è al comando all’intermedio, c’è David Dekker con 4’05”. 14.06 Parte Bauke Mollema, che dovrebbe essere il capitano per la classifica della Trek-Segafredo. 14.05 4’21” il primo intermedio di Tagliani, ...

