DIRETTA Giro d’Italia 2021, cronometro LIVE: ci siamo, ecco Ganna! Affini trattiene il fiato! (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE STARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA cronometro 16.51 Il neozelandese Bennett, uomo di classifica della Jumbo-Visma, chiude in 9’28”, stesso tempo di Nibali. 16.50 La classifica prima della partenza di Evenepoel e Ganna. 1 Affini Edoardo 8:58 57.600 2 FOSS Tobias 9:00 57.321 3 ALMEIDA João 9:05 56.821 4 CAVAGNA Rémi 9:05 56.804 5 VAN EMDEN Jos 9:06 56.718 6 WALSCHEID Max 9:07 56.607 7 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.3038 MOSCON Gianni 9:11 56.212 9 VLASOV Aleksandr 9:12 56.116 10 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807 16.48 Benissimo Bettiol, solo 2? di ritardo all’intermedio! A cronometro sa farsi valere quando è in forma! 16.47 Jai Hindley chiude in 9’33”, ha fatto 5? peggio di Nibali. Ha perso 28? da Joao Almeida. 16.45 Manca poco al termine di questa avvincente ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LASTARTLIST E ORARI DI PARTENZA DELLA16.51 Il neozelandese Bennett, uomo di classifica della Jumbo-Visma, chiude in 9’28”, stesso tempo di Nibali. 16.50 La classifica prima della partenza di Evenepoel e Ganna. 1Edoardo 8:58 57.600 2 FOSS Tobias 9:00 57.321 3 ALMEIDA João 9:05 56.821 4 CAVAGNA Rémi 9:05 56.804 5 VAN EMDEN Jos 9:06 56.718 6 WALSCHEID Max 9:07 56.607 7 BRÄNDLE Matthias 9:10 56.3038 MOSCON Gianni 9:11 56.212 9 VLASOV Aleksandr 9:12 56.116 10 CASTROVIEJO Jonathan 9:15 55.807 16.48 Benissimo Bettiol, solo 2? di ritardo all’intermedio! Asa farsi valere quando è in forma! 16.47 Jai Hindley chiude in 9’33”, ha fatto 5? peggio di Nibali. Ha perso 28? da Joao Almeida. 16.45 Manca poco al termine di questa avvincente ...

