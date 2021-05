DIRETTA F1, GP Spagna LIVE: orario qualifiche TV8. Ferrari all’attacco della seconda fila (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLE FP3 RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GP Spagna F1 13.10: E’ tutto dunque per questa DIRETTA LIVE, appuntamento alle 15.00 per le qualifiche. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.08: Segnali dunque importanti in vista delle qualifiche che scatteranno alle 15.00, tenuto conto dell’equilibrio in pista. Se si guarda alla classifica di questa FP3, i primi dieci sono racchiusi in sette decimi e soprattutto da Leclerc al decimo ci sono 3 decimi, con l’inserimento di un grande Kimi Raikkonen (nono a 0?762) con l’Alfa Romeo. Si prevede dunque un time-attack infuocato. 13.05: Molto bene le Ferrari che sul circuito catalano hanno confermato la loro velocità. La Power Unit della Rossa ... Leggi su oasport (Di sabato 8 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLE FP3 RISULTATI E CLASSIFICA FP3 GPF1 13.10: E’ tutto dunque per questa, appuntamento alle 15.00 per le. Un saluto dalla redazione di OA Sport. 13.08: Segnali dunque importanti in vista delleche scatteranno alle 15.00, tenuto conto dell’equilibrio in pista. Se si guarda alla classifica di questa FP3, i primi dieci sono racchiusi in sette decimi e soprattutto da Leclerc al decimo ci sono 3 decimi, con l’inserimento di un grande Kimi Raikkonen (nono a 0?762) con l’Alfa Romeo. Si prevede dunque un time-attack infuocato. 13.05: Molto bene leche sul circuito catalano hanno confermato la loro velocità. La Power UnitRossa ...

