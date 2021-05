“Dietro al mio sorriso, tanto dolore” il dramma di Mara Venier, lo confessa in diretta! (Di sabato 8 maggio 2021) La vediamo sempre sorridente e solare, Mara Venier, che nella sua Domenica In fa divertire il pubblico e riesce sempre a mettere a loro agio gli ospiti; ma dentro, come tante altre persone, nasconde un dolore grande che ha deciso di raccontare in un libro uscito proprio il 6 maggio dall’eloquente titolo Mamma, ti ricordi di me? La malattia della mamma E quella mamma è proprio la sua, che si è trovata ad affrontare una terribile malattia, l’Alzheimer, che cancella i ricordi e trasforma le persone in gusci vuoti, provocando tanta sofferenza nei loro cari che poco alla volta non saranno più nemmeno riconosciuti. Quella cara mamma che ad un certo punto l’ha salutata con uno spaventoso: “Buongiorno, signora, , come si chiama?”, che ha dato la misura del punto in cui si era arrivate. Un libro che racconta tutte le difficoltà e ... Leggi su viaggiarealverde (Di sabato 8 maggio 2021) La vediamo sempre sorridente e solare,, che nella sua Domenica In fa divertire il pubblico e riesce sempre a mettere a loro agio gli ospiti; ma dentro, come tante altre persone, nasconde ungrande che ha deciso di raccontare in un libro uscito proprio il 6 maggio dall’eloquente titolo Mamma, ti ricordi di me? La malattia della mamma E quella mamma è proprio la sua, che si è trovata ad affrontare una terribile malattia, l’Alzheimer, che cancella i ricordi e trasforma le persone in gusci vuoti, provocando tanta sofferenza nei loro cari che poco alla volta non saranno più nemmeno riconosciuti. Quella cara mamma che ad un certo punto l’ha salutata con uno spaventoso: “Buongiorno, signora, , come si chiama?”, che ha dato la misura del punto in cui si era arrivate. Un libro che racconta tutte le difficoltà e ...

