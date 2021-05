Detenuto evaso e catturato: soddisfazione Fondazione Polis (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Accogliamo con soddisfazione la notizia della cattura del killer di Salvatore Buglione, vittima innocente della criminalità”. Così Carmen Del Core e don Tonino Palmese, presidenti rispettivamente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità e della Fondazione Polis della Regione Campania. “Come auspicato, le forze dell’ordine, alle quali va tutta la nostra gratitudine, hanno assicurato nuovamente alla giustizia in tempi brevissimi l’omicida evaso, condannato, è bene ricordarlo e ribadirlo a chiare lettere, in via definitiva per aver ucciso una persona perbene e innocente. Rinnoviamo – conclude la nota – il nostro affetto e la nostra vicinanza alla famiglia della vittima, alla quale continueremo a garantire tutto il supporto necessario”. L'articolo ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 8 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“Accogliamo conla notizia della cattura del killer di Salvatore Buglione, vittima innocente della criminalità”. Così Carmen Del Core e don Tonino Palmese, presidenti rispettivamente del Coordinamento campano dei familiari delle vittime innocenti della criminalità e delladella Regione Campania. “Come auspicato, le forze dell’ordine, alle quali va tutta la nostra gratitudine, hanno assicurato nuovamente alla giustizia in tempi brevissimi l’omicida, condannato, è bene ricordarlo e ribadirlo a chiare lettere, in via definitiva per aver ucciso una persona perbene e innocente. Rinnoviamo – conclude la nota – il nostro affetto e la nostra vicinanza alla famiglia della vittima, alla quale continueremo a garantire tutto il supporto necessario”. L'articolo ...

