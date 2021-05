Denise Pipitone | la mamma Piera Maggio furibonda | “Quarto Grado vergogna! Dopo 17 anni di bugie no alla finta solidarietà” Ecco cosa è accaduto

(Di sabato 8 maggio 2021) “”.non ci sta e sulla sua pagina Facebook attacca il programma di GianLuigi Nuzzi reo di aver dato voce ad Anna Corona. Nell’ultima puntata del programma di Rete4 è andata in onda un’intervista all’ex moglie del padre biologico di, ma anche madre di Jessica Pulizzi, prima accusata e poi ritenuta innocente per la scomparsa della sorellastra. “Ci troviamo in un processo mediatico che abbiamo già vissuto – ha spiegato la Corona riferendosi agli accertamenti con perquisizione dei carabinieri del Sis del reparto operativo di Trapani che nei giorni scorsi hanno raggiunto l’abitazione in via Pirandello a Mazara del Vallo cui un tempo Corona viveva. “È stato molto faticoso riprendere una quotidianità ...

Anna Corona torna a parlare in un'intervista a Quarto Grado che sta facendo discutere. La donna, di cui si è tornati a parlare in merito alla scomparsa di, non sa spiegarsi il motivo per il quale i carabinieri del Sis di Trapani hanno eseguito un'ispezione nella casa di via Pirandello, a Mazara del Vallo , dove viveva prima. " Gli ...Anna Corona "Voglio verità su"/ Piera Maggio "Quarto Grado vergogna!" Sta per cominciare la Supplica alla Madonna di Pompei : mancano infatti solamente pochi minuti poi, a partire ...Anna Corona, ex moglie di Piero Pulizzi, il padre biologico di Denise, è infatti intervenuta nel programma condotto da Gianluigi Nuzzi per ribadire la sua innocenza e quella della figlia Jessica, sia ...Una lunga intervista a Anna Corona, un lungo sfogo in cui la ex moglie di Pietro Pulizzi, il papà di Denise Pipitone, chiede a gran voce la verità sul caso della bambina scomparsa ...