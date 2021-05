Dehors per ristoranti e bar Cinquanta nuove richieste (Di sabato 8 maggio 2021) di Rosella Formenti Non manca il sostegno dell'amministrazione comunale al comparto del commercio messo a dura prova dalla crisi. Palazzo Gilardoni ha dato a ristoranti e bar la possibilità di poter ... Leggi su ilgiorno (Di sabato 8 maggio 2021) di Rosella Formenti Non manca il sostegno dell'amministrazione comunale al comparto del commercio messo a dura prova dalla crisi. Palazzo Gilardoni ha dato ae bar la possibilità di poter ...

Ultime Notizie dalla rete : Dehors per Dehors per ristoranti e bar Cinquanta nuove richieste Sempre Maffioli ricorda "la nostra città è stata antesignana circa le misure di agevolazione e facilitazione per le concessioni degli spazi, tutte misure straordinarie che qui abbiamo adottato fin ...

Pranzi di nozze, decise le regole ... terrazze, plateatici, dehors) ad eccezione delle persone conviventi. In caso di riduzione della distanza tra i tavoli, vanno previste delle "barriere fisiche di separazione" per garantire una ...

I dati peggiorano. Piazze chiuse per movida L’allarme dell’Ausl: "L’indice Rt è a 0,9. Se sale oltre 1 scattano provvedimenti". I nuovi casi sono 197, con altre due vittime ...

