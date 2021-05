Ddl Zan, in 8mila alla manifestazione di Milano: “La gente vuole questa legge che non è per le minoranze ma contro l’odio”. In piazza anche Vito (Forza Italia) e Pascale (Di sabato 8 maggio 2021) Sono ottomila, secondo gli organizzatori, le persone che hanno partecipato alla manifestazione per chiedere l’approvazione del ddl Zan all’Arco della pace di Milano. L’evento, al quae hanno aderito una sessantina di sigle, ha visto la partecipazione anche di Elio Vito, deputato di Forza Italia che ha votato a favore della legge contro l’omotransfobia alla Camera, nonostante il suo partito avesse deciso di non appoggiare la norma. “La bandiera di Forza Italia si intona bene con i colori della bandiera arcobaleno. Sono sorpreso di questa sorpresa nel vedermi qui”, ha spiegato a margine dell’evento, dicendosi addirittura “sorpreso soprattutto che il Parlamento stia ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Sono ottomila, secondo gli organizzatori, le persone che hanno partecipatoper chiedere l’approvazione del ddl Zan all’Arco della pace di. L’evento, al quae hanno aderito una sessantina di sigle, ha visto la partecipazionedi Elio, deputato diche ha votato a favore dellal’omotransfobiaCamera, nonostante il suo partito avesse deciso di non appoggiare la norma. “La bandiera disi intona bene con i colori della bandiera arcobaleno. Sono sorpreso disorpresa nel vedermi qui”, ha spiegato a margine dell’evento, dicendosi addirittura “sorpreso soprattutto che il Parlamento stia ...

