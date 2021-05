Ddl Zan, il discorso di Paola Turci: “Alcuni politici fanno propaganda sulla pelle dei discriminati” | VIDEO (Di sabato 8 maggio 2021) Paola Turci era tra le più attese di questo palco. Perché lei nei giorni scorsi aveva più volte detto che sarebbe andata con i Sentinelli all’Arco della Pace a Milano per urlare e chiedere a gran voce di approvare, e anche in fretta, il Ddl Zan. E così ha fatto, un po’ cantando e un po’ parlando. E quando ha parlato è stato tutto molto chiaro. #temposcaduto era l’hashtag dell’evento dei Sentinelli. E lei è partita proprio da lì. Il discorso di Paola Turci per il Ddl Zan Il tempo è scaduto da anni. L’Italia deve difendere tutti i cittadini, basta con la paura di uscire di casa. Basta con le oppressioni, vogliamo essere tutti tutelati. Il diritto di ognuno è il diritto di tutti. Sono molto emozionata. Sono per la famiglia tradizionale e per tutte le famiglie che vogliono essere chiamate tali. L’ha ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021)era tra le più attese di questo palco. Perché lei nei giorni scorsi aveva più volte detto che sarebbe andata con i Sentinelli all’Arco della Pace a Milano per urlare e chiedere a gran voce di approvare, e anche in fretta, il Ddl Zan. E così ha fatto, un po’ cantando e un po’ parlando. E quando ha parlato è stato tutto molto chiaro. #temposcaduto era l’hashtag dell’evento dei Sentinelli. E lei è partita proprio da lì. Ildiper il Ddl Zan Il tempo è scaduto da anni. L’Italia deve difendere tutti i cittadini, basta con la paura di uscire di casa. Basta con le oppressioni, vogliamo essere tutti tutelati. Il diritto di ognuno è il diritto di tutti. Sono molto emozionata. Sono per la famiglia tradizionale e per tutte le famiglie che vogliono essere chiamate tali. L’ha ...

