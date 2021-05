Ddl Zan, Francesca Pascale: “Piazza di sinistra? Diritti umani non hanno bandiera. Forza Italia oggi mi confonde”. Poi l’attacco a Salvini (Di sabato 8 maggio 2021) La Piazza milanese che ha manifestato a favore del Ddl Zan è stata una Piazza multicolore a cui hanno preso parte anche persone distanti dall’area di centrosinistra. Tra di loro anche Francesca Pascale, ex compagna di Silvio Berlusconi: “Questa è una Piazza tendenzialmente di sinistra ma non mi sento fuori luogo, questi valori non possono essere etichettati con un una bandiera di partito. Io ho sempre votato Forza Italia, se Forza Itala continua su quest’onda sovranista io non mi sento più di appartenere alla famiglia di Forza Italia. Io sono abbastanza confusa, per adesso mi sento di far parte del partito degli indecisi. Mi bastava semplicemente ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 8 maggio 2021) Lamilanese che ha manifestato a favore del Ddl Zan è stata unamulticolore a cuipreso parte anche persone distanti dall’area di centro. Tra di loro anche, ex compagna di Silvio Berlusconi: “Questa è unatendenzialmente dima non mi sento fuori luogo, questi valori non possono essere etichettati con un unadi partito. Io ho sempre votato, seItala continua su quest’onda sovranista io non mi sento più di appartenere alla famiglia di. Io sono abbastanza confusa, per adesso mi sento di far parte del partito degli indecisi. Mi bastava semplicemente ...

Advertising

LegaSalvini : ?? Suor Anna Monia Alfieri: 'Non esiste un vuoto nella disciplina giuridica italiana. Già oggi c’è il diritto alla v… - civati : Ma il contrario del ddl Zan è Naz, inteso come abbreviazione? Chiedo per un sacco di persone che vorrebbero essere… - CarloCalenda : Un bel modo Naz di discutere Giuseppe. Noi voteremo il ddl Zan, ma questo clima per cui chi è contrario è un nazis… - DigitalMatt3 : RT @claudio_2022: Il ddl Zan è l'inizio dell'affermazione dei reati d'opinione. - account_serena : Giorgia Meloni: •Nata senza una figura paterna al suo fianco •Ha una figlia, nata al di fuori dal matrimonio ~Per… -