Ddl Zan, al via la manifestazione a Milano. All'Arco della Pace anche cantanti e politici di centrodestra. Lo slogan: «Il tempo è scaduto» (Di sabato 8 maggio 2021) Poco prima delle 15.30 è cominciata a Milano la manifestazione a sostegno del Ddl Zan, la legge contro l'omotransfobia che porta il nome del deputato Alessandro Zan e che negli ultimi giorni ha portato allo scontro di fuoco tra Fedez e la Rai (accusata di aver tentato di "modificare" il suo discorso al Concertone del 1° maggio). Una legge contrastata dal centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia in primis, e che ha ricevuto, invece, il sostegno di alcuni esponenti politici di Forza Italia come Elio Vito che oggi, insieme alla senatrice Alessandra Maiorino del M5s (intervistata due giorni fa da Open), è sceso in piazza. Presenti cantanti e artisti come Paola Turci, Coma Cose, Gaia, Malika Ayane e Lella Costa. In piazza anche Malika, la ragazza cacciata di casa perché lesbica

