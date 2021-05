Da lunedì prenotazioni per 50-59enni, in Puglia sono 469832. Italia: somministrazioni a dieci milioni di uomini fra i 23 milioni raggiunti, sette milioni di vaccinati Dati diffusi dal ministero della Salute sulla campagna anti corona virus (Di sabato 8 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Saranno aperte da lunedì 10 maggio le prenotazioni delle vaccinazioni anticovid per la fascia 59-50 anni, a partire dai 59enni in ordine progressivo per età, come da indicazioni del Commissario straordinario per l’emergenza covid. La campagna vaccinale della Puglia si articola dalla prossima settimana su più livelli: priorità ai cittadini con fragilità che vengono vaccinati da medici di medicina generale e centri di cura specialistici; somministrazione delle seconde dosi nei tempi previsti dalle circolari ministeriali; completamento delle fasce over60 negli hub e centri vaccinali; avvio delle prenotazioni dai 59 ai 50 anni, gradualmente in ordine di ... Leggi su noinotizie (Di sabato 8 maggio 2021) Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione: Saranno aperte da10 maggio ledelle vaccinazionicovid per la fascia 59-50 anni, a partire daiin ordine progressivo per età, come da indicazioni del Commissario straordinario per l’emergenza covid. Lavaccinalesi articola dalla prossima settimana su più livelli: priorità ai cittadini con fragilità che vengonoda medici di medicina generale e centri di cura specialistici; somministrazione delle seconde dosi nei tempi previsti dalle circolari ministeriali; completamento delle fasce over60 negli hub e centri vaccinali; avvio delledai 59 ai 50 anni, gradualmente in ordine di ...

